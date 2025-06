Tencent Aktie News: Tencent am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Tencent-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,9 Prozent auf 57,48 EUR.

Das Papier von Tencent legte um 15:52 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 1,9 Prozent auf 57,48 EUR. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 57,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,01 EUR. Zuletzt wurden via Frankfurt 1.141 Tencent-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 66,25 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.03.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tencent-Aktie mit einem Kursplus von 15,26 Prozent wieder erreichen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,27 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,95 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 14.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 5,61 HKD gegenüber 4,87 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,48 Mrd. HKD – ein Plus von 10,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 173,53 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Tencent dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 präsentieren.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 26,24 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Hang Seng-Papier Tencent-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Tencent-Anleger freuen

Ausblick: Tencent gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

NVIDIA-Aktie vor dem Ausbruch? Darum könnte die anstehende Bilanz neuen Schub verleihen