Tencent-Aktie aktuell: Tencent präsentiert sich fester

Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 61,27 EUR. In der Spitze legte die Tencent-Aktie bis auf 61,35 EUR zu. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 61,03 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 4.067 Tencent-Aktien den Besitzer.

Am 09.11.2020 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,95 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.03.2020 bei 36,82 EUR.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,81 CNY je Tencent-Aktie belaufen.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

