Tencent-Aktie aktuell: Tencent verbilligt sich

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 4,1 Prozent auf 47,84 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 47,01 EUR. Bei 48,15 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 14.944 Tencent-Aktien.

Am 15.02.2021 markierte das Papier bei 82,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 05.08.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,01 EUR ab.

Den erwarteten Gewinn je Tencent-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 17,86 CNY fest.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

