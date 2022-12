Tencent Aktie News: Tencent am Mittag in Grün

Die Tencent-Aktie konnte um 12:22 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,4 Prozent auf 38,47 EUR. Im Tageshoch stieg die Tencent-Aktie bis auf 38,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,40 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.717 Tencent-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 55,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.02.2022). 31,16 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,11 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 53,19 Prozent sinken.

Tencent gewährte am 16.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,31 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tencent ein EPS von 3,95 CNY je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,60 Prozent auf 140.093,00 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 142.368,00 CNY umgesetzt.

Voraussichtlich am 22.03.2023 dürfte Tencent Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Tencent ein EPS in Höhe von 12,12 CNY in den Büchern stehen haben wird.

