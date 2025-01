Tencent Aktie News: Tencent zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kurs der Tencent

Die Aktie von Tencent zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Tencent-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 46,80 EUR.

Um 09:13 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 46,80 EUR. In der Spitze gewann die Tencent-Aktie bis auf 46,80 EUR. Bei 46,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 1.491 Aktien.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,58 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tencent-Aktie. Bei 30,51 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Tencent-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,10 CNY belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 13.11.2024. Das EPS wurde auf 6,27 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,13 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Tencent mit einem Umsatz von insgesamt 181,93 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,94 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 8,98 Prozent gesteigert.

Die Tencent-Bilanz für Q4 2024 wird am 19.03.2025 erwartet.

In der Tencent-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 22,58 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Kursrutsch genutzt: Tencent mit größtem Aktienrückkauf seit 2006

Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt

Ausblick: Tencent mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal