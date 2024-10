Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Tencent gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Tencent-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 50,90 EUR.

Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 50,90 EUR. Bei 50,50 EUR markierte die Tencent-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 52,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 2.242 Stück.

Am 07.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,58 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,16 Prozent. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,51 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,73 CNY. Im Vorjahr erhielten Tencent-Aktionäre 3,40 HKD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 14.08.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,52 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,08 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 173,92 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 166,61 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 12.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Tencent.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 21,68 CNY je Tencent-Aktie.

