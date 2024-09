Tencent Aktie News: Tencent am Donnerstagnachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 43,20 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 15:42 Uhr 0,2 Prozent auf 43,20 EUR. In der Spitze büßte die Tencent-Aktie bis auf 43,20 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 43,29 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 750 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 48,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tencent-Aktie derzeit noch 11,11 Prozent Luft nach oben. Am 22.01.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,51 EUR. Mit einem Kursverlust von 29,38 Prozent würde die Tencent-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,62 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 14.08.2024. Es stand ein EPS von 5,52 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tencent noch ein Gewinn pro Aktie von 3,08 HKD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 173,92 Mrd. HKD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 166,61 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Tencent wird am 13.11.2024 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,72 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

High-End-Chips von NVIDIA & Co. und KI: So umgeht China die KI-Exportbeschränkung der USA

Ausblick: Tencent veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Finanzchef Sgourdos verlässt Prosus - Aktie etwas leichter