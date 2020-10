Tencent-Aktie aktuell: Tencent tiefer

Die Tencent-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Minus bei 60,64 EUR. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 60,51 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 61,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.086 Tencent-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,99 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2020. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 36,04 EUR. Dieser Wert wurde am 30.10.2019 erreicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 15,19 CNY je Tencent-Aktie.

Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holdings Ltd. betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant-Messaging-Dienst QQ, das Onlineportal QQ.com, eine Spieleplattform, einen multimedialen Social-Network-Dienst und eine chinesische Online-Community. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialer Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen, als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und e-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instantmessaging, e-Commerce, mobile Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent betreibt mit dem Tencent Research Institute eines der ersten chinesischen Internet Research Institute mit Niederlassungen in Peking, Shanghai und Shenzhen.

