Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag auf rotem Terrain

Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 16.06.2022 09:22:00 Uhr um 4,0 Prozent auf 44,82 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Tencent-Aktie ging bis auf 44,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,82 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tencent-Aktien beläuft sich auf 80 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,79 EUR erreichte der Titel am 18.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,75 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tencent-Aktie mit einem Verlust von 32,80 Prozent wieder erreichen.

Tencent gewährte am 18.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,77 CNY je Aktie generiert. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 135.471,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 135.303,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Am 17.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 14,95 CNY je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

