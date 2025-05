Tencent Aktie News: Tencent verliert am Mittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Tencent. Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 57,61 EUR nach.

Das Papier von Tencent befand sich um 12:00 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,3 Prozent auf 57,61 EUR ab. Das Tagestief markierte die Tencent-Aktie bei 57,61 EUR. Mit einem Wert von 58,13 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1.804 Tencent-Aktien.

Am 19.03.2025 markierte das Papier bei 66,25 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,00 Prozent. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 40,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Tencent-Aktie ist somit 30,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,39 CNY. Im Vorjahr hatte Tencent 4,50 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 14.05.2025 hat Tencent in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,61 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 4,87 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,48 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 173,53 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Tencent am 13.08.2025 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 26,17 CNY je Aktie belaufen.

