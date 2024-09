Tencent Aktie News: Tencent am Vormittag mit Kursabschlägen

Tencent im Fokus

Die Aktie von Tencent gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Tencent-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 44,42 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Tencent nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 08:58 Uhr 0,2 Prozent auf 44,42 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tencent-Aktie bei 44,23 EUR. Bei 44,23 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Tencent-Aktie belief sich zuletzt auf 119 Aktien.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 48,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,06 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,51 EUR ab. Abschläge von 31,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 3,40 HKD an Tencent-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,69 CNY aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Tencent am 14.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,52 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,08 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,92 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 166,61 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,67 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

