Tencent Aktie News: Tencent am Freitagmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Tencent zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 41,76 EUR.

Das Papier von Tencent legte um 11:51 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,7 Prozent auf 41,76 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 41,84 EUR zu. Bei 41,84 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Bisher wurden via Frankfurt 857 Tencent-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 48,00 EUR. Mit einem Zuwachs von 14,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,51 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tencent-Aktie 26,93 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,46 CNY.

Am 14.05.2024 lud Tencent zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,87 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,12 HKD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 173,53 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 171,83 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Tencent am 14.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Tencent möglicherweise am 13.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 20,57 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tencent-Aktie

Prosus schockt mit Gewinnwarnung

KI-Investments neben NVIDIA & Co.: Alibaba mit ChatGPT-Konkurrent auf Erfolgskurs

Hang Seng-Titel Tencent-Aktie: Über diese Dividende können sich Tencent-Aktionäre freuen