Tencent Aktie News: Tencent gewinnt am Nachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Tencent. Im Frankfurt-Handel gewannen die Tencent-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 16:04 Uhr stieg die Tencent-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 43,57 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tencent-Aktie bei 43,64 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,33 EUR. Von der Tencent-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.090 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 48,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,18 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,51 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,40 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,63 CNY.

Am 14.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 5,52 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tencent 3,08 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 173,92 Mrd. HKD – ein Plus von 4,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tencent 166,61 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 21,65 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

