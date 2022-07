Tencent Aktie News: Tencent verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Aktie notierte um 29.07.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 38,40 EUR. Der Kurs der Tencent-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,00 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.970 Tencent-Aktien umgesetzt.

Am 17.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 57,97 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 33,76 Prozent könnte die Tencent-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,75 EUR am 15.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Tencent-Aktie 13,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 18.05.2022 hat Tencent die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,40 CNY. Im letzten Jahr hatte Tencent einen Gewinn von 4,77 CNY je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tencent im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 135.471,00 CNY. Im Vorjahresviertel waren 135.303,00 CNY in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Tencent am 17.08.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Tencent-Gewinn in Höhe von 16,25 CNY je Aktie aus.

Tencent schließt einen seiner NFT-Marktplätze wieder

Spekulativer Sekundärmarkt: Chinesische Tech-Konzerne verpflichten sich beim NFT-Handel zur Selbstregulierung

Tencent zensiert: Wer auf WeChat NFT, Bitcoin & Co. erwähnt, riskiert eine Kontosperre

