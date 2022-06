Tencent Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Tencent

Die Tencent-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 30.06.2022 16:22:00 Uhr um 3,6 Prozent auf 42,83 EUR nach. Die Tencent-Aktie gab in der Spitze bis auf 42,83 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 43,45 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 962 Tencent-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (63,75 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2021. 32,82 Prozent Plus fehlen der Tencent-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2022 (33,75 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Tencent-Aktie derzeit noch 26,90 Prozent Luft nach unten.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Tencent am 18.05.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,40 CNY, nach 4,77 CNY im Vorjahresvergleich. Tencent hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 135.471,00 CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 135.303,00 CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Tencent-Bilanz für Q2 2022 wird am 17.08.2022 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,97 CNY je Aktie in den Tencent-Büchern.

