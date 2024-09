Tencent Aktie News: Tencent am Montagvormittag gefragt

So entwickelt sich Tencent

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Tencent. Zuletzt sprang die Tencent-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 51,50 EUR zu.

Die Tencent-Aktie konnte um 09:20 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 51,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tencent-Aktie bisher bei 52,21 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 52,21 EUR. Bisher wurden heute 2.543 Tencent-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,21 EUR) erklomm das Papier am 30.09.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tencent-Aktie 1,38 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 30,51 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,76 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,73 CNY, nach 3,40 HKD im Jahr 2023.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tencent am 14.08.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,52 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,08 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 173,92 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 166,61 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tencent am 13.11.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tencent einen Gewinn von 21,69 CNY je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

