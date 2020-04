Terra Firma Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Aktien in diesem Artikel

Terra Firma Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.04.2020 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2019 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,242 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,6 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 5,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,753 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,400 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 23,67 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Terra Firma Capital einen Umsatz von 17,46 Millionen CAD eingefahren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 6,89 CAD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 21,13 Millionen CAD gerechnet.

