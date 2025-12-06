DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -3,4%Nas23.578 +0,3%Bitcoin76.682 ±-0,0%Euro1,1645 ±0,0%Öl63,75 +0,6%Gold4.197 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Bayer BAY001 Infineon 623100 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T D-Wave Quantum A3DSV9 DroneShield A2DMAA SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht über 24.000 Punkten ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Netflix gewinnt Milliardendeal um Warner -- Novo Nordisk, Infineon, DroneShield, Rüstungswerte im Fokus
Top News
KW 49: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 49: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann Ruhestand voraus: Wie das Depot rechtzeitig auf die Rente vorbereitet werden kann
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil