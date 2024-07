Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Tesla im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 205,33 USD zu.

Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 3,8 Prozent im Plus bei 205,33 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 207,54 USD. Mit einem Wert von 201,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 4.524.558 Stück.

Am 20.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 299,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 31,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2024 bei 138,82 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Tesla-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 158,13 USD je Tesla-Aktie aus.

Am 23.04.2024 hat Tesla die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,30 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 8,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 17.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,40 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

