Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Das Papier von Tesla legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,2 Prozent auf 212,14 USD. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 213,35 USD. Mit einem Wert von 210,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 32.730.507 Tesla-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (314,67 USD) erklomm das Papier am 17.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 48,33 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 101,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 52,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 382,45 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 19.04.2023. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,07 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 23.329,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.756,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 24,38 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Tesla am 24.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,35 USD je Tesla-Aktie.

