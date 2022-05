Tesla Aktie News: Tesla präsentiert sich am Dienstagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 859,30 EUR

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 857,60 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 859,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 858,30 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 416 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,59 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2021 bei 446,05 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Tesla-Aktie mit einem Verlust von 92,27 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 865,00 USD angegeben.

Am 20.04.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 18.756,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 10.389,00 USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Tesla am 27.07.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 16,10 USD je Tesla-Aktie.

