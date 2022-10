Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Montagmittag massiv unter Druck

Aktien in diesem Artikel Tesla 258,60 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,9 Prozent auf 260,20 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Tesla-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 252,80 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 265,95 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 61.795 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 360,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 27,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 679,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Tesla am 20.07.2022. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,48 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 16.934,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.958,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.10.2022 veröffentlicht.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,10 USD je Tesla-Aktie belaufen.

