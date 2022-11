Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Tesla 219,00 EUR

-0,45% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 220,45 EUR. Die Tesla-Aktie sank bis auf 220,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,05 EUR. Zuletzt wechselten 17.283 Tesla-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 360,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Tesla-Aktie 38,76 Prozent zulegen. Am 25.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 193,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 14,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 442,08 USD.

Tesla ließ sich am 19.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13.757,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 21.454,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 25.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Tesla im Jahr 2022 4,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Apple-Partner Foxconn will mehr als nur iPhones bauen: Tesla-Fahrzeuge im Visier

Tesla-Aktie im Plus: Tesla führte 2021 offenbar Gespräche mit Glencore über den Kauf einer Beteiligung - Glencore-Aktie springt an

Tesla-Hybrid: YouTuber stattet Model S mit Spritantrieb aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com