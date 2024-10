Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Tesla am Nachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Tesla. Im NASDAQ-Handel gewannen die Tesla-Papiere zuletzt 3,2 Prozent.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Tesla zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,2 Prozent auf 248,42 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Tesla-Aktie bei 249,75 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 246,62 USD. Der Tagesumsatz der Tesla-Aktie belief sich zuletzt auf 3.416.524 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 270,93 USD. Dieser Kurs wurde am 12.07.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 23.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 138,82 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 78,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Tesla-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 198,25 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla ließ sich am 23.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25,50 Mrd. USD – ein Plus von 2,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 24,93 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Tesla wird am 23.10.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 15.10.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 2,22 USD im Jahr 2024 aus.

