Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Vormittag tiefer

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,3 Prozent auf 249,70 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Tesla-Aktie bei 249,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 249,75 EUR. Bisher wurden heute 2.369 Tesla-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 360,00 EUR. 30,64 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 193,20 EUR am 25.05.2022. Abschläge von 29,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 602,33 USD für die Tesla-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Tesla am 20.07.2022. In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,48 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 41,61 Prozent auf 16.934,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 19.10.2022 erwartet. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können Tesla-Anleger Experten zufolge am 18.10.2023 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 4,10 USD im Jahr 2022 aus.

