Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Tesla-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 275,81 USD.

Um 15:52 Uhr wies die Tesla-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 275,81 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 277,90 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 276,28 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.693.838 Tesla-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 488,50 USD. Gewinne von 77,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 167,42 USD ab. Abschläge von 39,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 246,50 USD.

Am 22.04.2025 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,23 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 21,30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 29.07.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Tesla-Gewinn in Höhe von 2,10 USD je Aktie aus.

