Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Tesla am Vormittag ins Plus

Die Tesla-Aktie konnte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 276,05 EUR. In der Spitze gewann die Tesla-Aktie bis auf 276,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 276,05 EUR. Zuletzt wechselten 430 Tesla-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 360,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.11.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,32 Prozent über dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie. Bei 193,20 EUR fiel das Papier am 25.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,88 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 740,42 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Tesla 0,48 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 16.934,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.10.2022 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Tesla-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,00 USD je Aktie.

