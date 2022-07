Tesla Aktie News: Tesla am Vormittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 722,80 EUR

Das Papier von Tesla legte um 08.07.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 713,10 EUR. In der Spitze legte die Tesla-Aktie bis auf 714,00 EUR zu. Bei 711,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.525 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 523,80 EUR. Dieser Wert wurde am 09.07.2021 erreicht. Abschläge von 36,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 846,67 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.04.2022 vor. Es stand ein EPS von 3,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 18.756,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.389,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Tesla am 20.07.2022 vorlegen. Am 24.07.2023 wird Tesla schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,52 USD je Tesla-Aktie belaufen.

