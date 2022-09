Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Tesla 297,40 EUR

Das Papier von Tesla legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,9 Prozent auf 294,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Tesla-Aktie bis auf 295,20 EUR. Bei 291,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 32.360 Tesla-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 360,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 18,26 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 193,20 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 52,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Tesla-Aktie bei 679,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,76 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.958,00 USD in den Büchern gestanden.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 7,02 USD in den Büchern stehen haben wird.

