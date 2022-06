Tesla Aktie News: Tesla am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel Tesla 681,00 EUR

Die Tesla-Aktie gab im XETRA-Handel um 10.06.2022 12:22:00 Uhr um 2,7 Prozent auf 682,60 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 678,20 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 688,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.127 Tesla-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1.080,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.11.2021). Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Tesla-Aktie. Am 11.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 486,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 40,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 874,58 USD an.

Tesla ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,93 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 18.756,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 10.389,00 USD umsetzen können.

Tesla dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 25.07.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 16,28 USD je Aktie in den Tesla-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hattanas Kumchai / Shutterstock.com