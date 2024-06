Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

So entwickelt sich Tesla

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Tesla. Die Tesla-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,8 Prozent auf 168,86 USD abwärts.

Der Tesla-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 168,86 USD. Im Tief verlor die Tesla-Aktie bis auf 168,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 2.372.000 Stück.

Am 20.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 299,29 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 77,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 138,82 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Tesla 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Tesla-Aktie im Durchschnitt mit 170,11 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 23.04.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Tesla noch ein Gewinn pro Aktie von 0,80 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 23,33 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 21,30 Mrd. USD.

Am 17.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,41 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

