Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr sprang die Tesla-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 300,50 EUR zu. Kurzfristig markierte die Tesla-Aktie bei 300,50 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 293,75 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 43.834 Stück gehandelt.

Am 04.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 360,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Tesla-Aktie liegt somit 16,53 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 193,20 EUR am 25.05.2022. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 55,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 679,33 USD.

Tesla veröffentlichte am 20.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16.934,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.958,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,02 USD je Tesla-Aktie belaufen.

