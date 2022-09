Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 296,55 EUR

Die Tesla-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 298,45 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Tesla-Aktie bis auf 297,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 299,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Tesla-Aktien beläuft sich auf 37.639 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 360,00 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Tesla-Aktie 54,48 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 679,33 USD je Tesla-Aktie an.

Am 20.07.2022 hat Tesla in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,76 USD gegenüber 0,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tesla in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 16.934,00 USD im Vergleich zu 11.958,00 USD im Vorjahresquartal.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 4,05 USD im Jahr 2022 aus.

