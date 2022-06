Tesla Aktie News: Tesla am Freitagvormittag leichter

Aktien in diesem Artikel Tesla 614,40 EUR

Um 17.06.2022 09:22:00 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 607,70 EUR. Die Tesla-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 606,20 EUR ab. Bei 607,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.125 Tesla-Aktien.

Am 04.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1.080,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Tesla-Aktie derzeit noch 43,73 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 18.06.2021 auf bis zu 497,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 868,33 USD aus.

Tesla ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,22 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 80,54 Prozent auf 18.756,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.389,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Tesla-Bilanz für Q2 2022 wird am 25.07.2022 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,28 USD je Tesla-Aktie belaufen.

