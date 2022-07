Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel Tesla 729,50 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 18.07.2022 16:22:00 Uhr 3,2 Prozent im Plus bei 733,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Tesla-Aktie bei 738,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 719,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.267 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1.080,00 EUR) erklomm das Papier am 04.11.2021. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 32,05 Prozent niedriger. Am 20.07.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 527,00 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 847,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.756,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 80,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.389,00 USD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Tesla am 20.07.2022 präsentieren. Tesla dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,59 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Neues Update: Teslas Navigationssystem gibt nun Alternativrouten an

Marken-Loyalität der Autokunden im Premium-Segment lässt insgesamt nach - doch Tesla-Kunden werden treuer

Inflations- und Rezessionssorgen schicken Börsen auf Talfahrt - Welche Strategie jetzt sichere Renditen verschaffen könnte

