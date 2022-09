Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla macht am Mittag Boden gut

Aktien in diesem Artikel Tesla 300,45 EUR

-0,51% Charts

News

Analysen

Die Tesla-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 300,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Tesla-Aktie sogar auf 301,50 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 301,00 EUR. Bisher wurden heute 15.422 Tesla-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 360,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 16,65 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 55,31 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Tesla-Aktie wird bei 679,33 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Tesla am 20.07.2022 vor. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,48 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Tesla 16.934,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11.958,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 19.10.2022 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,05 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie etwas schwächer: Tesla plant weitere Batteriefabrik in Grünheide

Twitter-Aktie in Rot: Twitter hat laut Tesla-Chef Musk schwerwiegende Datensicherheitsmängel verheimlicht

Meta-Chef Mark Zuckerberg: Musks Neuralink-Implantat kommt für "normale Menschen" nicht infrage

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Tesla

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images