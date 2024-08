Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von Tesla gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 222,66 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Tesla-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 222,66 USD. Bei 221,18 USD markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,81 USD. Bisher wurden heute 1.531.452 Tesla-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 278,97 USD. Dieser Kurs wurde am 16.09.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,29 Prozent. Bei 138,82 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 60,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Tesla-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 176,50 USD.

Tesla gewährte am 23.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Tesla ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 25,50 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 24,93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 16.10.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 2,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

