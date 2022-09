Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Aktien in diesem Artikel Tesla 295,75 EUR

Die Tesla-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 300,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Tesla-Aktie bisher bei 299,45 EUR. Bei 304,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 46.192 Tesla-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Tesla-Aktie mit einem Kursplus von 16,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 55,64 Prozent.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Tesla-Aktie bei 679,33 USD.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16.934,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Tesla einen Umsatz von 11.958,00 USD eingefahren.

Am 19.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Tesla veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,05 USD fest.

