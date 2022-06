Tesla Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Tesla

Aktien in diesem Artikel Tesla 675,20 EUR

Um 23.06.2022 16:22:00 Uhr rutschte die Tesla-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,3 Prozent auf 666,00 EUR ab. Bei 653,00 EUR markierte die Tesla-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 670,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 34.843 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 markierte das Papier bei 1.080,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 38,33 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 522,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 27,46 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 868,33 USD je Tesla-Aktie an.

Tesla gewährte am 20.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,22 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,93 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Tesla mit einem Umsatz von insgesamt 18.756,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.389,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 80,54 Prozent gesteigert.

Am 25.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Tesla einen Gewinn von 16,35 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

