Tesla Aktie News: Bären lasten am Dienstagnachmittag auf Tesla

Die Tesla-Aktie wies um 24.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 5,4 Prozent auf 591,90 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Tesla-Aktie ging bis auf 585,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 614,60 EUR. Zuletzt wechselten 38.652 Tesla-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.11.2021 bei 1.080,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,19 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 473,10 EUR am 05.06.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,11 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 868,18 USD je Tesla-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 20.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,22 USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 80,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 18.756,00 USD umgesetzt, gegenüber 10.389,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte Tesla Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Tesla ein EPS in Höhe von 16,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

