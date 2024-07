Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren fliehen am Nachmittag aus Tesla

Aktie im Fokus

Die Aktie von Tesla gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Tesla-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 11,5 Prozent auf 218,15 USD.

Bei 278,97 USD markierte der Titel am 16.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,88 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,82 USD am 23.04.2024. Abschläge von 36,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Bei 278,97 USD markierte der Titel am 16.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 27,88 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 138,82 USD am 23.04.2024. Abschläge von 36,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Tesla-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 176,88 USD aus.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,37 USD. Im letzten Jahr hatte Tesla einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 14,55 Prozent auf 21,30 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 24,93 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Tesla am 16.10.2024 präsentieren. Tesla dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 2,39 USD im Jahr 2024 aus.

