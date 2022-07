Tesla Aktie News: Tesla am Mittwochnachmittag fester

Aktien in diesem Artikel Tesla 785,20 EUR

Die Aktie notierte um 27.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 791,20 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 791,20 EUR. Bei 777,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 17.423 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.080,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Tesla-Aktie damit 26,74 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.07.2021 bei 536,80 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 47,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 845,42 USD für die Tesla-Aktie aus.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,27 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,93 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 16.934,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 10.389,00 USD umgesetzt.

Am 19.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2022 12,22 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

