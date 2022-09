Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel Tesla 292,85 EUR

Die Tesla-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 292,60 EUR. Die Tesla-Aktie zog in der Spitze bis auf 293,60 EUR an. Bei 290,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.179 Tesla-Aktien den Besitzer.

Am 04.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR. 18,72 Prozent Plus fehlen der Tesla-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 193,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2022). Mit einem Kursverlust von 51,45 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 679,33 USD an.

Tesla veröffentlichte am 20.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,76 USD, nach 0,48 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.958,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16.934,00 USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Tesla am 19.10.2022 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Tesla-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 4,09 USD fest.

