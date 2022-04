Tesla Aktie News: Tesla am Mittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Tesla 863,80 EUR

3,76% Charts

News

Analysen

Der Tesla-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 859,90 EUR. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 855,00 EUR. Bei 855,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Tesla-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 15.583 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2021 auf bis zu 1.080,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 20,38 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.05.2021 bei 446,05 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 92,78 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 865,00 USD.

Am 20.04.2022 äußerte sich Tesla zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 18.756,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.389,00 USD umgesetzt worden waren.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2023-Kennzahlen am 03.05.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,10 USD je Tesla-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Tesla-Aktie

Tesla-Aktie nach starken Quartalszahlen im Aufwind - ARK-Chefin Cathie Wood trennt sich von Tesla-Anteilen im Millionenwert

Trotz starker Tesla-Zahlen: Diese Probleme bereiten dem E-Auto-Pionier weiterhin Sorgen

Ethereum als Vorreiter: EU arbeitet anscheinend weiter an Verbot von Proof-of-Work beim Bitcoin

Ausgewählte Hebelprodukte auf Tesla Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Tesla Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Tesla

Bildquellen: Lukas Gojda / Shutterstock