Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Das Papier von Tesla gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 222,35 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Tesla-Aktie bis auf 221,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 221,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.399 Tesla-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 360,00 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 38,24 Prozent niedriger. Am 25.05.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 193,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Tesla-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 442,08 USD für die Tesla-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Tesla am 19.10.2022. Tesla hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,62 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Tesla im vergangenen Quartal 21.454,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Tesla 13.757,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.01.2023 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

