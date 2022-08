Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla steigt am Dienstagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Tesla 279,95 EUR

Um 04:22 Uhr ging es für das Tesla-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 283,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Tesla-Aktie bei 291,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 287,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.044 Tesla-Aktien.

Bei 360,00 EUR erreichte der Titel am 04.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Tesla-Aktie somit 21,24 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.05.2022 bei 193,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Tesla-Aktie ist somit 46,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 740,42 USD an.

Tesla ließ sich am 20.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,48 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16.934,00 USD – ein Plus von 41,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Tesla 11.958,00 USD erwirtschaftet hatte.

Tesla wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 19.10.2022 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Tesla-Aktie in Höhe von 3,98 USD im Jahr 2022 aus.

