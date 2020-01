Altria-Aktie knickt ein: Juul sorgt für Milliarden-Abschreibung

Im vierten Quartal schrieb der Konzern laut Mitteilung vom Donnerstag weitere 4,1 Milliarden Dollar (3,7 Mrd Euro) auf das Investment ab. Zuvor hatte Altria den Wert der Beteiligung bereits um 4,5 Milliarden Dollar nach unten korrigiert.

Der Marlboro -Hersteller war im Dezember 2018 für 12,8 Milliarden Dollar mit 35 Prozent bei Juul eingestiegen, der finanzielle Kraftakt war die größte Investition in der Geschichte des Konzerns. Juul steht wegen einer E-Zigaretten-Epidemie unter Jugendlichen in den USA und Todesfällen in Verbindung mit den Produkten schon länger heftig in der Kritik und ist mittlerweile mit vielen Klagen konfrontiert. Das Unternehmen betont indes, dass die US-Gesundheitsbehörde CDC bislang ausschließlich illegale Schwarzmarktprodukte für die Todesfälle verantwortlich macht.

Für die Altria-Aktie geht es im NYSE-Handel 5,63 Prozent auf 47,29 US-Dollar nach unten.

