The Social Chain-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Zum 11.08.2022 wurde bei The Social Chain ein Eigengeschäft einer Führungskraft durchgeführt. Die Publikation des Deals fand am 12.08.2022 statt. WAOW entrepreneurship GmbH, in enger Beziehung bei The Social Chain, fügte am 11.08.2022 11.421 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 8,50 EUR aufgerufen. Die The Social Chain-Aktie rutschte in der FSE-Sitzung um 12,50 Prozent auf 8,00 EUR ab.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 7,80 Prozent auf 8,62 EUR zu. Schließlich betrug der Umsatz im FSE-Handel 500 The Social Chain-Aktien. The Social Chain erreicht derzeit eine Marktkapitalisierung von 136,65 Mio. Euro. Gegenwärtig werden 15.527.800 Aktien frei am Markt gehandelt.

Vor dem aktuellen Trade kam es bei The Social Chain zuletzt am 11.08.2022 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Für jeweils 8,24 EUR stockte DA CAPO Vermögensverwaltung GmbH in enger Beziehung das Engagement um 2.842 The Social Chain-Aktien auf.

Redaktion finanzen.net