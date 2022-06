thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp tendiert am Mittag südwärts

Die thyssenkrupp-Aktie wies um 01.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 8,80 EUR abwärts. Die thyssenkrupp-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,80 EUR nach. Bei 9,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 556.831 thyssenkrupp-Aktien gehandelt.

Am 22.11.2021 erreichte der Anteilsschein mit 11,36 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 6,67 EUR fiel das Papier am 06.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der thyssenkrupp-Aktie 31,89 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,16 EUR.

thyssenkrupp ließ sich am 11.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,89 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10.599,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.577,00 EUR in den Büchern standen.

Am 11.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von thyssenkrupp veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,45 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: thyssenkrupp AG