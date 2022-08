thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp zeigt sich am Mittag gestärkt

Um 01.08.2022 12:22:00 Uhr wies die thyssenkrupp-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 6,02 EUR nach oben. Bei 6,07 EUR markierte die thyssenkrupp-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,04 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 451.208 thyssenkrupp-Aktien.

Bei 11,36 EUR markierte der Titel am 22.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die thyssenkrupp-Aktie mit einem Kursplus von 46,98 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 4,82 EUR. Abschläge von 24,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 11,94 EUR je thyssenkrupp-Aktie aus.

Am 11.05.2022 legte thyssenkrupp die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,32 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat thyssenkrupp in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10.599,00 EUR im Vergleich zu 8.577,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von thyssenkrupp wird am 11.08.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der thyssenkrupp-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 10.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 2,19 EUR je Aktie belaufen.

